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«Баскетбол на отлично»: в региональном этапе всероссийской лиги победили школьники Гусева и Калининграда

20 февраль 2017, 21:32
«Баскетбол на отлично»: в региональном этапе всероссийской лиги победили школьники Гусева и Калининграда
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Финал калининградского дивизиона на арене универсального игрового спорткомплекса БФУ остался за фаворитами — путёвки на окружной уровень завоевали воспитанники школы №5 из Гусева и лицея №23 из Калининграда. Об этом пишет «Калининград.Ru».

Полтора миллиона детей из России, Монголии и Киргизии. Юбилейный сезон международной школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» находится на экваторе — позади городские и региональные этапы.

На региональном уровне отбор прошли 160 калининградских коллективов, из которых в решающую стадию у юношей и девушек прошло по четыре. Формат «финал четырёх» предполагал по две игры «на брата» — женская команда из Гусева победила в них с общим счётом 143:75, а лицеисты забили оппонентам 152 очка против 126 пропущенных.


«Лучшими из лучших стали Кристина Антонова и Эмиль Ташев. Если ребята приведут свои команды к успеху и на уровне СЗФО, то им откроется шанс побороться за главный приз. Ведь победители национального финала получат билеты на трибуны решающей стадии мужской клубной Евролиги, которая в этом году финиширует в Стамбуле», — отметила главный секретарь региональной федерации баскетбола Екатерина Коннова.

Фотографии мможно посмотреть на сайте «Калининград.Ru».
Теги: баскетбол соревнование
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