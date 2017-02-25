В День защитника Отечества в ФОКе прошло открытое первенство по вольной борьбе

25 февраль 2017, 17:09

Размер шрифта

+

++



День защитника Отечества - праздник людей мужественных и волевых, готовых немедленно встать на защиту своей отчизны. Именно к дате этого праздника - 23 февраля, было приурочено открытое первенство МАО ДО «Гусевская ДЮСШ» по вольной борьбе среди юношей 2003 года рождения и моложе, организованное фракцией ЛДПР Калининградской областной Думы.



Проходило спортивное состязание в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Е.М. Попова в городе Гусеве.



Началось мероприятие с приветственных слов Люлюкина Анатолия Владимировича - известного спортивного диктора гусевской радиостанции «Радио на Востоке». Также Анатолий Владимирович - ключевая фигура в проведении чемпионата - идеолог, организатор и просто человек, беззаветно преданный спорту. За что и хочется ему выразить огромную благодарность.



В качестве почётного гостя на турнире присутствовал мастер спорта международного класса, чемпион мира, победитель и призёр международных соревнований Николай Шемаров.



Партнёрами и организаторами первенства выступили: фракция ЛДПР Калининградской областной Думы шестого созыва в лице депутата Калининградской областной Думы Олейника Андрея Ивановича.



На мероприятии присутствовал: депутат Калининградской областной Думы шестого созыва от фракции ЛДПР Анисимов Егор Игоревич, Всероссийская общественная организация Ветеранов воин "Боевое братство" в лице представителя гусевского отделения Юрилина Виктора Николевича.



Сам турнир обещал быть весьма насыщенным на броски и захваты. Шутка ли для участия в нём собрались более 160-ти борцов! Ну а после увлекательных поединков - самый приятный момент - момент награждения. Никто из участников не остался без подарка, улыбки детей - вот ради чего стоит жить, а их при награждении было море! Самое главное - растет достойная смена. С новой победой вас, чемпионы!



Под дружные аплодисменты почётные гости турнира вручили спортсменам медали и памятные призы. До встречи в будущем году, атлеты.

227 просмотров