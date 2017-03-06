Гусевские баскетболисты заняли первое место на областной спартакиаде муниципальных образований

4 и 5 марта 2017 года в Калининграде состоялся финальный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области по баскетболу среди мужских команд. Команда города Гусева заняла 1 место, 2 ступень пьедестала заняла команда города Советска, бронзовые медали завоевала команда города Зеленоградска. За команду Гусевского городского округа выступали: Фадеев Глеб Алексеевич (капитан команды), Ильяшов Дмитрий Викторович, Меркулов Александр Викторович, Лазаренко Александр Владимирович, Николаев Василий Викторович, Чепурко Андрей Александрович, Битюцкий Денис Александрович, Храмов Владислав Александрович, Салычев Геннадий Геннадьевич, Шаров Станислав Спартакович, Гусейнов Ислам Игоревич, Зиновьев Владислав Александрович, Блохинов Сергей Николаевич. Тренер команды – Стролис Юрий Антонович.

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