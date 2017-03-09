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В бильярдном клубе «Пирамида» прошел очередной турнир по бильярду

9 марта 2017, 13:58
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел очередной турнир по бильярду
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8 марта в бильярдном клубе «Пирамида» прошел очередной турнир по бильярду «Пирамида свободная». В турнире приняли участие 22 спортсмена, из них 12 юных биллиардиста-учащихся ДЮСШ.

Победителем среди девочек стала Штивинг Татьяна. Среди мальчишек младшей группы победу впервые праздновал Башара Константин.

Напряженная борьба была и в старшей группе. В финале в контровой партии победу одержал воспитанник ДЮСШ Сережин Роман, второе место занял Коновалов Алексей, третье место досталось Буеву Александру.

Поздравляем победителей и призеров с хорошей игрой. Успехов на зеленом сукне бильярдного стола.
Теги: бильярд соревнование
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