В бильярдном клубе «Пирамида» прошел очередной турнир по бильярду
9 марта 2017, 13:58
- Размер шрифта
- +
- ++
-
8 марта в бильярдном клубе «Пирамида» прошел очередной турнир по бильярду «Пирамида свободная». В турнире приняли участие 22 спортсмена, из них 12 юных биллиардиста-учащихся ДЮСШ.бильярд соревнование
Победителем среди девочек стала Штивинг Татьяна. Среди мальчишек младшей группы победу впервые праздновал Башара Константин.
Напряженная борьба была и в старшей группе. В финале в контровой партии победу одержал воспитанник ДЮСШ Сережин Роман, второе место занял Коновалов Алексей, третье место досталось Буеву Александру.
Поздравляем победителей и призеров с хорошей игрой. Успехов на зеленом сукне бильярдного стола.
Победителем среди девочек стала Штивинг Татьяна. Среди мальчишек младшей группы победу впервые праздновал Башара Константин.
Напряженная борьба была и в старшей группе. В финале в контровой партии победу одержал воспитанник ДЮСШ Сережин Роман, второе место занял Коновалов Алексей, третье место досталось Буеву Александру.
Поздравляем победителей и призеров с хорошей игрой. Успехов на зеленом сукне бильярдного стола.
151 просмотр
0