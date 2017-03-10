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12 марта в ФОКе пройдет зональный этап спартакиады по баскетболу среди женских команд

10 марта 2017, 14:36
12 марта в ФОКе пройдет зональный этап спартакиады по баскетболу среди женских команд
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12 марта 2017 года в 10.00 в универсальном зале МАУ «ФОК г. Гусева» пройдет зональный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области по баскетболу среди женских команд.

В соревнованиях примут участие сборные команды г. Черняховска, г. Озерска, г. Нестерова и г. Гусева.

Приглашаем всех желающих прийти и поболеть!
Теги: баскетбол соревнование
197 просмотров   |   3 комментария
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# 1 Болельщик
Вчера, 16:04   Гости  
Удачи нашим девчонкам!!!
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# 2 гость не тренер
Вчера, 23:16   Гости  
НАЧАЛЬНИКУ отдела спорта и по совместительству "ТРЕНЕРУ" не забудьте дать запечатлиться с командой девушек после игры хорошо?
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# 3 Гость Руслан
Сегодня, 00:30   Гости  
Не позировать замшелому нужно, а ордер прокурорский ожидать, они там уже все слезами изошли............
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