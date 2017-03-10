12 марта в ФОКе пройдет зональный этап спартакиады по баскетболу среди женских команд
10 марта 2017, 14:36
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12 марта 2017 года в 10.00 в универсальном зале МАУ «ФОК г. Гусева» пройдет зональный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области по баскетболу среди женских команд.Теги: баскетбол соревнование
В соревнованиях примут участие сборные команды г. Черняховска, г. Озерска, г. Нестерова и г. Гусева.
Приглашаем всех желающих прийти и поболеть!
В соревнованиях примут участие сборные команды г. Черняховска, г. Озерска, г. Нестерова и г. Гусева.
Приглашаем всех желающих прийти и поболеть!
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