Воспитанники ДЮСШ приняли участие в областных соревнованиях по лёгкой атлетике
13 марта 2017, 13:06
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9 и 10 марта 2017 года в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда состоялось первенство области по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов Калининградской области. Город Гусев представляла команда МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» состоящая из 14 человек под руководством тренеров преподавателей Лукьянова А.А., Филипповой И.Е., Романовой И.А..соревнование лёгкая атлетика ДЮСШ
В толкании ядра первое место заняла Шуваева Алина (МАУО «СОШ №3») с результатом 6м.18 см.
Алексеева Виктория (МАУ «СОШ №1») в толкании ядра с результатом 5м.78см., заняла 3 место.
Среди мальчиков, в толкании ядра первое место занял Зандер Эвальд (МАУО «СОШ №3») с результатом 7 м. 16 см., а также Эвальд занял 3 место в беге на 200 метров с результатом 29.60 сек.
Ермаков Леонид в беге на 1000 метров с результатом 3.18.53 сек., занял 2 место и в беге на 600 метров с результатом 1.54.66 сек. занял 3место.
Манченко Вероника (МАУО»СОШ №3») в беге на 1000 метров с результатом 3.44.05 сек., заняла 3 место.
Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с заслуженной победой и пожелаем им дальнейших успехов!
В толкании ядра первое место заняла Шуваева Алина (МАУО «СОШ №3») с результатом 6м.18 см.
Алексеева Виктория (МАУ «СОШ №1») в толкании ядра с результатом 5м.78см., заняла 3 место.
Среди мальчиков, в толкании ядра первое место занял Зандер Эвальд (МАУО «СОШ №3») с результатом 7 м. 16 см., а также Эвальд занял 3 место в беге на 200 метров с результатом 29.60 сек.
Ермаков Леонид в беге на 1000 метров с результатом 3.18.53 сек., занял 2 место и в беге на 600 метров с результатом 1.54.66 сек. занял 3место.
Манченко Вероника (МАУО»СОШ №3») в беге на 1000 метров с результатом 3.44.05 сек., заняла 3 место.
Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с заслуженной победой и пожелаем им дальнейших успехов!
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