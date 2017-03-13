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Воспитанники ДЮСШ приняли участие в областных соревнованиях по лёгкой атлетике

13 марта 2017, 13:06
Воспитанники ДЮСШ приняли участие в областных соревнованиях по лёгкой атлетике
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9 и 10 марта 2017 года в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда состоялось первенство области по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов Калининградской области. Город Гусев представляла команда МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» состоящая из 14 человек под руководством тренеров преподавателей Лукьянова А.А., Филипповой И.Е., Романовой И.А..

В толкании ядра первое место заняла Шуваева Алина (МАУО «СОШ №3») с результатом 6м.18 см.

Алексеева Виктория (МАУ «СОШ №1») в толкании ядра с результатом 5м.78см., заняла 3 место.

Среди мальчиков, в толкании ядра первое место занял Зандер Эвальд (МАУО «СОШ №3») с результатом 7 м. 16 см., а также Эвальд занял 3 место в беге на 200 метров с результатом 29.60 сек.

Ермаков Леонид в беге на 1000 метров с результатом 3.18.53 сек., занял 2 место и в беге на 600 метров с результатом 1.54.66 сек. занял 3место.

Манченко Вероника (МАУО»СОШ №3») в беге на 1000 метров с результатом 3.44.05 сек., заняла 3 место.

Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с заслуженной победой и пожелаем им дальнейших успехов!
Теги: соревнование лёгкая атлетика ДЮСШ
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