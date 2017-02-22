ГДК приглашает на мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню

Городской дом культуры города Гусева приглашает 4 марта в 18 часов на концертно-развлекательную программу «Для милых дам». Цена билета 600 рублей. 7 марта в 17 часов на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Вход свободный. Справки по телефону: 3-38-44

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