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ГДК приглашает на мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню

22 февраль 2017, 15:10
ГДК приглашает на мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню
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Городской дом культуры города Гусева приглашает 4 марта в 18 часов на концертно-развлекательную программу «Для милых дам». Цена билета 600 рублей.

7 марта в 17 часов на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Вход свободный.

Справки по телефону: 3-38-44
Теги: Международный женский день Городской дом культуры
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