В Гусеве полицейские и сотрудники УФСИН провели профилактические занятия со школьниками

15 февраль 2017, 16:28

Размер шрифта

+

++



Одной из эффективных форм первичной профилактики наркомании по-прежнему остается правдивый разговор о том, к чему же на самом деле может привести потребление наркотиков. Инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Гусевский» совместно с сотрудниками УФСИН провели занятие под лозунгом «Жизнь без наркотиков» для учащихся и педагогов школ №3, №1, и №5.



Полицейские и сотрудники УФСИН рассказали школьникам о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека. Подросткам разъяснили понятия уголовной и административной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, а также за их потребление.



В завершение урока ребята вместе с «учителями в погонах» посмотрели видеоматериалы антинаркотического содержания.

228 просмотров