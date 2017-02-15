Стройцентр
» » » В Гусеве полицейские и сотрудники УФСИН провели профилактические занятия со школьниками

В Гусеве полицейские и сотрудники УФСИН провели профилактические занятия со школьниками

15 февраль 2017, 16:28
В Гусеве полицейские и сотрудники УФСИН провели профилактические занятия со школьниками
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
Одной из эффективных форм первичной профилактики наркомании по-прежнему остается правдивый разговор о том, к чему же на самом деле может привести потребление наркотиков. Инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Гусевский» совместно с сотрудниками УФСИН провели занятие под лозунгом «Жизнь без наркотиков» для учащихся и педагогов школ №3, №1, и №5.

Полицейские и сотрудники УФСИН рассказали школьникам о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека. Подросткам разъяснили понятия уголовной и административной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, а также за их потребление.

В завершение урока ребята вместе с «учителями в погонах» посмотрели видеоматериалы антинаркотического содержания.
Теги: полиция УФСИН школа
228 просмотров
0
Другие новости по теме
В Гусеве полицейские и сотрудники УФСБ задержали подозреваемого в торговле марихуаной
В Гусеве полицейские и сотрудники УФСБ задержали подозреваемого в торговле марихуаной
В Калининграде сотрудники полиции задержали жителя Гусева с марихуаной
В Калининграде сотрудники полиции задержали жителя Гусева с марихуаной
«Жизнь без наркотиков»: В Гусеве инспекторы ПДН и наркополицейские провели занятие для студентов
«Жизнь без наркотиков»: В Гусеве инспекторы ПДН и наркополицейские провели занятие для студентов
В Гусеве сотрудники ППС задержали подозреваемого в грабеже и хранении наркотиков
В Гусеве сотрудники ППС задержали подозреваемого в грабеже и хранении наркотиков

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс