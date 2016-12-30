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В Гусеве Дед Мороз работает водителем автобуса

30 декабрь 2016, 12:21
В Гусеве Дед Мороз работает водителем автобуса
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Дед Мороз устроился в Гусевскую автоколонну водителем автобуса. Снегурочка работает кондуктором. Автобусы украшены зимними узорами, у остановок появились новые названия. Пассажиров просят надевать любые маски, кроме зайцев-безбилетников. На новогоднем маршруте проехал корреспондент «ГТРК «Калининград» Виталий Хвалей.

— О-го-го! Уважаемые гусевцы, остановка «Сити-центр» следующая остановка Новогодняя ёлочка.

Роль Дедушки Мороза доверили водителю с многолетним безаварийным стажем. На остановках Алексей Веселов развлекает пассажиров русскими присказками, подсказывает, где водят хороводы, где угощают чаем.

Галина Перемотова, житель Гусева
— И Снегурочку, и Деда Мороза не ожидали увидеть, особенно в автобусе. Это неожиданно, но чем больше неожиданностей, тем для народа интереснее.

На сайте гусевской администрации есть специальная карта туриста. С распечаткой новогоднего путеводителя можно очутиться в гастрономической сказке, всюду скидки и эксклюзивные рецепты.

— Снежная избушка, региональный зимний салат.

На новогодней ярмарке изобилие продукции крестьянских подворий. В числе туристических предложений: «Новогодние потехи», зарядка у ёлки, подъём на колокольню нового храма Всех Святых.

Татьяна Колесникова, специалист по развитию туризма администрации МО Гусевский городской округ:
— Просим интересно провести новогодние каникулы в городе, подхватить вместе с нами дух гуляний и радости.

Путешествие в Гусев из областного центра занимает около двух часов, билет — 180 рублей, для студентов – 140. Радушие гусевцев с лихвой компенсирует затраты и время в пути.

Виталий Хвалей, корреспондет:
— За рулём Дедушка Мороз, а в салоне мышь летучая, гусевцам предлагают одеть новогодние костюмы и встретить праздник феерично.

Виталий Хвалей
Теги: новый год автоколонна
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