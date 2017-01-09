Предприниматель из Гусева Олеся Сафонова намерена «практически воссоздать» «дачу Геринга»
9 январь 2017, 13:55
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Героиня серии публикаций «Нового Калининграда.Ru» про предполагаемую застройку парка «Виштынецкий», индивидуальный предприниматель из Гусева Олеся Сафонова 4 января дала письменное интервью, в котором рассказала о своих планах по поводу бывшей «дачи Германа Геринга».Теги: Виштинец
«Согласно планам Олеси Сафоновой, в результате строительства на территории бывшего имперского охотничьего двора практически будет воссоздана историческая резиденция», — пишет портал. «Объект будет возведен из современных и безопасных материалов согласно всем государственным требованиям по защите лесов и водных объектов. На участке будет обустроена парковка, появятся тропиночная сеть, урны, кормушки для птиц и животных. Однако главное преимущество проекта заключается в том, что гостевой дом станет не местом, где проводят время высокопоставленные лица, как это было при немцах, а новым общедоступным объектом туристической и рекреационной инфраструктуры на востоке Калининградской области», — цитирует портал Олесю Сафонову.
По словам ИП, «ситуация с разрешением на строительство» не помешала ей приступить к началу работ, за свой счет она уже провела к территории бывшего имперского охотничьего двора кабельную линию электропередач, также была установлена трансформаторная подстанция. «На земельном участке уже начаты подготовительные работы по благоустройству, вывоз мусора, высохших и падших деревьев. Кроме того, инвестор укрепил и восстановил старый фундамент», — пишет портал.
Индивидуальный предприниматель не стала комментировать информацию о прокурорской проверке передачи фундаментов в частную собственность. Она сообщила, что в строительство гостевого имперского дома планируется вложить более 100 млн руб. Еще порядка 30 млн руб. потребует соседний охотничий домик.
«Проект уже полностью готов. Несмотря на то, что работы будут вестись на участке леса, воссоздание строения не несет в себе абсолютно никаких экологических рисков. Есть другая проблема: привлечь в объект инвестиционные средства в таком объеме за оставшиеся три года аренды — нереально. Естественно, мы считаем, что для реализации проекта необходимо рассмотреть более долгосрочные варианты», — цитирует портал Сафонову.
На вопрос портала об участии врио вице-премьера областного правительства Александра Егорычева в реализации проекта «Дачи Геринга» Сафонова ответила, что знакома с Егорычевым и его младшим братом, с которым они вместе работали. «Но, по ее словам, к указанному проекту эти люди „никакого отношения не имеют“».
«Согласно планам Олеси Сафоновой, в результате строительства на территории бывшего имперского охотничьего двора практически будет воссоздана историческая резиденция», — пишет портал. «Объект будет возведен из современных и безопасных материалов согласно всем государственным требованиям по защите лесов и водных объектов. На участке будет обустроена парковка, появятся тропиночная сеть, урны, кормушки для птиц и животных. Однако главное преимущество проекта заключается в том, что гостевой дом станет не местом, где проводят время высокопоставленные лица, как это было при немцах, а новым общедоступным объектом туристической и рекреационной инфраструктуры на востоке Калининградской области», — цитирует портал Олесю Сафонову.
По словам ИП, «ситуация с разрешением на строительство» не помешала ей приступить к началу работ, за свой счет она уже провела к территории бывшего имперского охотничьего двора кабельную линию электропередач, также была установлена трансформаторная подстанция. «На земельном участке уже начаты подготовительные работы по благоустройству, вывоз мусора, высохших и падших деревьев. Кроме того, инвестор укрепил и восстановил старый фундамент», — пишет портал.
Индивидуальный предприниматель не стала комментировать информацию о прокурорской проверке передачи фундаментов в частную собственность. Она сообщила, что в строительство гостевого имперского дома планируется вложить более 100 млн руб. Еще порядка 30 млн руб. потребует соседний охотничий домик.
«Проект уже полностью готов. Несмотря на то, что работы будут вестись на участке леса, воссоздание строения не несет в себе абсолютно никаких экологических рисков. Есть другая проблема: привлечь в объект инвестиционные средства в таком объеме за оставшиеся три года аренды — нереально. Естественно, мы считаем, что для реализации проекта необходимо рассмотреть более долгосрочные варианты», — цитирует портал Сафонову.
На вопрос портала об участии врио вице-премьера областного правительства Александра Егорычева в реализации проекта «Дачи Геринга» Сафонова ответила, что знакома с Егорычевым и его младшим братом, с которым они вместе работали. «Но, по ее словам, к указанному проекту эти люди „никакого отношения не имеют“».
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