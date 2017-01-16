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Гусевские дошколята узнали о дорожных «ловушках» в зимний период

16 январь 2017, 13:52
Гусевские дошколята узнали о дорожных «ловушках» в зимний период
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В детском саду Гусева прошла акция по пропаганде безопасности дорожного движения «Дорожные ловушки в зимний период». Госавтоинспекторы рассказали ребятам об опасностях, которые могут подстерегать их на дорогах, и показали им мультфильм «Правила безопасности в снежный день».

Затем полицейские в игровой форме, с помощью стихов и загадок, познакомили малышей с дорожными знаками. Полученные знания дети тренировались применять на практике. Под руководством сотрудников ГИБДД и воспитателей они надели световозвращающие жилеты и отправились на прогулку по городу, успешно и безопасно преодолевая регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.

Госавтоинспекция напоминает, что воспитание грамотных участников дорожного движения должно начинаться с самого раннего возраста. При этом лучшим примером для детей может стать законопослушное и безопасное поведение родителей.
Теги: детский сад полиция
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