Гусевские дошколята узнали о дорожных «ловушках» в зимний период

16 январь 2017, 13:52

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В детском саду Гусева прошла акция по пропаганде безопасности дорожного движения «Дорожные ловушки в зимний период». Госавтоинспекторы рассказали ребятам об опасностях, которые могут подстерегать их на дорогах, и показали им мультфильм «Правила безопасности в снежный день».



Затем полицейские в игровой форме, с помощью стихов и загадок, познакомили малышей с дорожными знаками. Полученные знания дети тренировались применять на практике. Под руководством сотрудников ГИБДД и воспитателей они надели световозвращающие жилеты и отправились на прогулку по городу, успешно и безопасно преодолевая регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.



Госавтоинспекция напоминает, что воспитание грамотных участников дорожного движения должно начинаться с самого раннего возраста. При этом лучшим примером для детей может стать законопослушное и безопасное поведение родителей.

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