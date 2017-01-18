ФОК: Открывается группа по плаванию для детей от 6 до 10 лет
18 январь 2017, 21:56
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Дорогие мамы и папы!Теги: ФОК
С февраля открывается дополнительная группа по плаванию в малом бассейне для детей от 6 до 10 лет.
Занятия будут проходить в понедельник и четверг в 18:30.
Инструктор: Мелющенкова Алевтина.
Запись и контактная информация на стойке администратора и по телефону 8-4012-36-22-24.
С февраля открывается дополнительная группа по плаванию в малом бассейне для детей от 6 до 10 лет.
Занятия будут проходить в понедельник и четверг в 18:30.
Инструктор: Мелющенкова Алевтина.
Запись и контактная информация на стойке администратора и по телефону 8-4012-36-22-24.
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