Военно-правовой центр
» » » ФОК: Открывается группа по плаванию для детей от 6 до 10 лет

ФОК: Открывается группа по плаванию для детей от 6 до 10 лет

18 январь 2017, 21:56
ФОК: Открывается группа по плаванию для детей от 6 до 10 лет
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
Дорогие мамы и папы!

С февраля открывается дополнительная группа по плаванию в малом бассейне для детей от 6 до 10 лет.

Занятия будут проходить в понедельник и четверг в 18:30.

Инструктор: Мелющенкова Алевтина.

Запись и контактная информация на стойке администратора и по телефону 8-4012-36-22-24.
Теги: ФОК
157 просмотров
0
Другие новости по теме
В ФОКе продолжается набор в детские группы по плаванию
В ФОКе продолжается набор в детские группы по плаванию
ФОК: продолжается набор в детские группы по плаванию
ФОК: продолжается набор в детские группы по плаванию
ФОК: Мы формируем новую детскую группу для занятий в малом бассейне
ФОК: Мы формируем новую детскую группу для занятий в малом бассейне
ФОК: набор в группу
ФОК: набор в группу "Здоровье на воде" для пожилых женщин

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent