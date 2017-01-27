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«900 дней мужества»: В городской библиотеке вспоминали блокаду Ленинграда

27 январь 2017, 12:49
«900 дней мужества»: В городской библиотеке вспоминали блокаду Ленинграда
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27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как рассказать современной молодежи о тех днях? Найти слова, чтобы поняли, чтобы отозвалось сердце? В библиотеке рассказать о блокаде и подвиге ленинградцев помогают книги.

К этому памятному дню в читальном зале Центральной библиотеки прошёл день информации «900 дней мужества». В библиотеке прошёл показ мультимедийной презентации «Блокада Ленинграда», рассказывающей о самой продолжительной и страшной блокаде города за всю историю человечества, о том, через какие испытания пришлось пройти людям осажденного Ленинграда.

Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Голодная смерть косила людей. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибли от голода. Более 500 тысяч солдат погибли под Ленинградом, защищая город и участвуя в прорыве блокады.

Со дня победы в битве за Ленинград прошло 73 года, но и поныне подвиг ленинградцев, воинов армии и флота, отстоявших северную столицу, олицетворяет воинскую славу России. Он служит для нынешних поколений примером верности патриотическому и воинскому долгу, мужества и отваги в защите свободы и независимости Отечества.

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Непокоренный Ленинград». Завершилась мероприятие чтением стихотворений о войне.
Теги: библиотека
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