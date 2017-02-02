Городская администрация проводит конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»
2 февраль 2017, 15:01
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Дорогие жители и гости города Гусева!Теги: конкурс Админстрация Гусевского района
Спешим сообщить вам, что с 6 февраля 2017 по 15 марта 2017 года городская администрация объявляет прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!».
Конкурс является открытым и доступным для населения в возрасте от 6 до 35 лет. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные как одним участником, так и группой (до 3-х человек включительно).
Конкурс проводится по двум номинациям:
Каждая представленная на Конкурс работа будет оцениваться по следующим критериям:
В каждой номинации будет определено 3 призовых места в трех возрастных категориях от 6 до 10 лет, от 11 до 20 лет, от 21 до 35 лет. В итоге конкурсные работы будут установлены в лесопарковых территориях города.
Работы принимаются по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 (каб. 303).
Справочная информация:
Тел.: 8 (40143) 3-61-10, начальник отдела молодежной политики – Помогаева Ольга Валерьевна;
Тел.: 8 (40143) 3-60-55, ведущий специалист отдела молодежной политики – Тимофеева Юлия Юрьевна.
Спешим сообщить вам, что с 6 февраля 2017 по 15 марта 2017 года городская администрация объявляет прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!».
Конкурс является открытым и доступным для населения в возрасте от 6 до 35 лет. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные как одним участником, так и группой (до 3-х человек включительно).
Конкурс проводится по двум номинациям:
- Кормушка – принимаются различные конструкции, изготовленные из дерева и материалов его переработки (кроме бумаги и картона), отвечающие предъявляемым требованиям.
- Скворечник – принимаются искусственные гнездовья различных типов. Конструкция искусственных гнездовий может различаться и зависит от видов, привлекаемых на гнездование.
Каждая представленная на Конкурс работа будет оцениваться по следующим критериям:
- материал изготовления;
- оригинальность и дизайн;
- аккуратность исполнения;
- функциональность;
- соблюдение основных правил при изготовлении кормушек и скворечников.
В каждой номинации будет определено 3 призовых места в трех возрастных категориях от 6 до 10 лет, от 11 до 20 лет, от 21 до 35 лет. В итоге конкурсные работы будут установлены в лесопарковых территориях города.
Работы принимаются по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 (каб. 303).
Справочная информация:
Тел.: 8 (40143) 3-61-10, начальник отдела молодежной политики – Помогаева Ольга Валерьевна;
Тел.: 8 (40143) 3-60-55, ведущий специалист отдела молодежной политики – Тимофеева Юлия Юрьевна.
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