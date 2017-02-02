Городская администрация проводит конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»

2 февраль 2017, 15:01

Кормушка – принимаются различные конструкции, изготовленные из дерева и материалов его переработки (кроме бумаги и картона), отвечающие предъявляемым требованиям.

Скворечник – принимаются искусственные гнездовья различных типов. Конструкция искусственных гнездовий может различаться и зависит от видов, привлекаемых на гнездование.



материал изготовления;



оригинальность и дизайн;



аккуратность исполнения;



функциональность;



соблюдение основных правил при изготовлении кормушек и скворечников.



Анкета-заявка участника конкурса скворечников и кормушек

(разборчиво заполняется участником или руководителем)



1. Название номинации Конкурса:



2. Фамилия, имя, отчество автора(-ов) (полностью), год и дата рождения:



3. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место работы и должность:



4. Место учебы, работы, телефон:



Дата заполнения « »______________ 20___ г.



Лицо, заполнившее анкету: Подпись: 1. Название номинации Конкурса:2. Фамилия, имя, отчество автора(-ов) (полностью), год и дата рождения:3. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место работы и должность:4. Место учебы, работы, телефон:Дата заполнения « »______________ 20___ г.Лицо, заполнившее анкету: Подпись:



Для того, чтобы сделать кормушку для птиц, материалы вовсе не обязательно покупать в специализированном магазине. У каждого из вас есть в доме остатки фанерных листов или обрезки досок.

Типовые размеры кормушки 25 на 25 сантиметров.

У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм засыплет снегом или зальет дождем, и он станет непригодным для птиц.

Конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь кормушки и покидать ее.

Обязательное условие создания кормушки для птиц – наличие бортиков на поддоне. Это поможет сохранить корм в доступном виде.

К каждой работе должна быть прикреплена этикетка размером 5х10 с указанием (шрифт не менее 16):

- ФИО автора (ов)

- Образовательное учреждение, организация

- Населенный пункт (город, село)

- Контактный телефон





На конкурс принимаются скворечники для птиц изготовленные своими руками.

Материалом для изготовления скворечников могут стать деревянные рейки, фанера, ДВП. Скворечник должен иметь надежное крепление для вывешивания на улице. Домик должен быть сделан добротно, без щелей.

Крышка должна сниматься – после периода гнездования желательно убирать подстилку, чтобы не заводились эктопаразиты.

Как вариант, можно сделать съемной не крышу, а боковую стенку. В этом случае одну из боковых стенок нужно «посадить» на шурупы, которые можно будет открутить для прочистки скворечника.

Внешние стенки домика нельзя окрашивать, чтобы не нарушать естественной вентиляции, а внутри доски должны быть неструганными. Если же выбранные доски уже были выструганы, следует сделать насечки, чтобы птице было удобно выбираться из гнездовья.

Перед летком нежелательно делать жердочки и присады, чтобы не забрались непрошенные гости.

К каждой работе должна быть прикреплена этикетка размером 5х10 с указанием (шрифт не менее 16):

- ФИО автора (ов)

- Образовательное учреждение, организация

- Населенный пункт (город, село)

- Контактный телефон



Дорогие жители и гости города Гусева!Спешим сообщить вам, что с 6 февраля 2017 по 15 марта 2017 года городская администрация объявляет прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!».Конкурс является открытым и доступным для населения в возрасте от 6 до 35 лет. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные как одним участником, так и группой (до 3-х человек включительно).В каждой номинации будет определено 3 призовых места в трех возрастных категориях от 6 до 10 лет, от 11 до 20 лет, от 21 до 35 лет. В итоге конкурсные работы будут установлены в лесопарковых территориях города.Работы принимаются по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 (каб. 303).Тел.: 8 (40143) 3-61-10, начальник отдела молодежной политики – Помогаева Ольга Валерьевна;Тел.: 8 (40143) 3-60-55, ведущий специалист отдела молодежной политики – Тимофеева Юлия Юрьевна.