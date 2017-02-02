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Городская администрация проводит конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»

2 февраль 2017, 15:01
Городская администрация проводит конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»
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Дорогие жители и гости города Гусева!

Спешим сообщить вам, что с 6 февраля 2017 по 15 марта 2017 года городская администрация объявляет прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!».

Конкурс является открытым и доступным для населения в возрасте от 6 до 35 лет. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные как одним участником, так и группой (до 3-х человек включительно).

Конкурс проводится по двум номинациям:
  1. Кормушка – принимаются различные конструкции, изготовленные из дерева и материалов его переработки (кроме бумаги и картона), отвечающие предъявляемым требованиям.
  2. Скворечник – принимаются искусственные гнездовья различных типов. Конструкция искусственных гнездовий может различаться и зависит от видов, привлекаемых на гнездование.

Каждая представленная на Конкурс работа будет оцениваться по следующим критериям:
  • материал изготовления;
  • оригинальность и дизайн;
  • аккуратность исполнения;
  • функциональность;
  • соблюдение основных правил при изготовлении кормушек и скворечников.

В каждой номинации будет определено 3 призовых места в трех возрастных категориях от 6 до 10 лет, от 11 до 20 лет, от 21 до 35 лет. В итоге конкурсные работы будут установлены в лесопарковых территориях города.

Работы принимаются по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 (каб. 303).

Справочная информация:
Тел.: 8 (40143) 3-61-10, начальник отдела молодежной политики – Помогаева Ольга Валерьевна;
Тел.: 8 (40143) 3-60-55, ведущий специалист отдела молодежной политики – Тимофеева Юлия Юрьевна.

 Пример заявки для участия в конкурсе

 Правила при создании кормушек

 Правила при создании скворечников
Теги: конкурс Админстрация Гусевского района
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# 1 Тетя Мотя
  • Вчера, 20:17
  • Гости
Нормальный возрастной ценз! А пенсионеры участвовать не могут по каким таким причинам? некоторые дедушки таких бы вам скворечников наваяли.... но им же не 35! Бред!
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