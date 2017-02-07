Городская администрация проводит конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы»
7 февраль 2017, 21:18
Фотография с празднования «Широкой Масленицы» в 2016 году
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Городская администрация проводит ряд конкурсов в рамках праздника «Широкая Масленица», который будет проходить 26 февраля 2017 года в парковой зоне территории ФОКа.Теги: масленица конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить валенки декорированные с использованием любых материалов и разнообразных техник.
Работы будут оцениваться в следующих номинациях:
- «Самые народные валенки»
- «Самые яркие валенки»
- «Суперстильные валенки»
- «Валенки моей мечты»
Жюри определит победителей по следующим критериям:
- Многообразие и неординарность используемых для декорирования материалов
- Креативность и оригинальность воплощения творческого замысла
- Соответствие заданной тематике
Для участия в конкурсе необходимо представить блинное изделие собственного производства, определить название блюда и оформить кулинарный рецепт в печатном виде.
Конкурсанты обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы при работе с пищевыми продуктами при изготовлении изделий.
Работы будут оцениваться в следующих номинациях:
- «Оригинальный рецепт»
- «Блинная композиция»
- «Лучшая начинка»
Жюри определит победителей по следующим критериям:
- Оригинальность рецепта (блинов, оладьев, блинных тортов)
- Оригинальность рецепта с начинкой (блины с начинкой)
- Фантазийная подача блюда (оригинальное оформление блинов, блинов с поливкой, блинных тортов, композиция блюда)
Для участия в конкурсе необходимо представить куклу высотой не менее 1,5 метра. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов (при выборе материала необходимо учесть, что все куклы будут выставлены для осмотра на площади под открытым небом. Материал должен быть достаточно прочным). В костюме куклы возможно соблюдение традиционных мотивов, оригинальное авторское решение.
Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус), специальную опору или т.п.. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и наименования работы.
Работы будут оцениваться в следующих номинациях:
- «Традиционная масленичная кукла»
- «Современная масленичная кукла»
Жюри определит победителей по следующим критериям:
- Мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и деталей (костюма)
- Верность традициям в изготовлении масленичной куклы
- Оригинальность и яркая самобытность
- Соответствие образа и темы
- Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
- Эстетичность изделия
К участию в конкурсах приглашаются все желающие. Количество работ, предоставляемых участниками, не ограничивается.
Для подведения итогов конкурсов будут созданы конкурсные комиссии, они примут решение о победителях путем открытого голосования. Могут быть учреждены поощрительные призы для авторов наиболее понравившихся изделий. Лучшие работы будут отмечены ценными призами (1,2 и 3 место, приз зрительских симпатий).
Для участия в каком либо из конкурсов надо направить заявку в оргкомитет до 22 февраля 2017 года. Заявки принимаются по адресу: город Гусев, улица Ульяновых, д. 8, Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО, третий этаж, каб. № 313. Также можно отправить по электронной почте: tverdohlebova@admgusev.ru и cultura@admgusev.ru.
В заявке надо указать: Ф.И.О. автора (авторов), (при желании, можно указать возраст, место учебы, работы автора), номинацию, город, населенный пункт, название работы, контактные данные участника. Для участия в конкурсе «Сударыня Масленица – 2017» дополнительно надо указать Ф.И.О. руководителя авторского коллектива (если есть) и ориентировочную высоту куклы.
Точное время проведения конкурсов будет указано в программе праздника «Широкая Масленица».
По всем вопросам участия в конкурсах обращаться по телефонам: (840143) 3-50-52 и 3-61-03 – Твердохлебова Ирина Владимировна и Курашко Ирина Альбертовна.
«Валенки, да валенки…»
Для участия в конкурсе необходимо представить валенки декорированные с использованием любых материалов и разнообразных техник.
Работы будут оцениваться в следующих номинациях:
- «Самые народные валенки»
- «Самые яркие валенки»
- «Суперстильные валенки»
- «Валенки моей мечты»
Жюри определит победителей по следующим критериям:
- Многообразие и неординарность используемых для декорирования материалов
- Креативность и оригинальность воплощения творческого замысла
- Соответствие заданной тематике
«Блинная пора – Масленица»
Для участия в конкурсе необходимо представить блинное изделие собственного производства, определить название блюда и оформить кулинарный рецепт в печатном виде.
Конкурсанты обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы при работе с пищевыми продуктами при изготовлении изделий.
Работы будут оцениваться в следующих номинациях:
- «Оригинальный рецепт»
- «Блинная композиция»
- «Лучшая начинка»
Жюри определит победителей по следующим критериям:
- Оригинальность рецепта (блинов, оладьев, блинных тортов)
- Оригинальность рецепта с начинкой (блины с начинкой)
- Фантазийная подача блюда (оригинальное оформление блинов, блинов с поливкой, блинных тортов, композиция блюда)
«Сударыня Масленица – 2017»
Для участия в конкурсе необходимо представить куклу высотой не менее 1,5 метра. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов (при выборе материала необходимо учесть, что все куклы будут выставлены для осмотра на площади под открытым небом. Материал должен быть достаточно прочным). В костюме куклы возможно соблюдение традиционных мотивов, оригинальное авторское решение.
Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус), специальную опору или т.п.. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и наименования работы.
Работы будут оцениваться в следующих номинациях:
- «Традиционная масленичная кукла»
- «Современная масленичная кукла»
Жюри определит победителей по следующим критериям:
- Мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и деталей (костюма)
- Верность традициям в изготовлении масленичной куклы
- Оригинальность и яркая самобытность
- Соответствие образа и темы
- Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
- Эстетичность изделия
К участию в конкурсах приглашаются все желающие. Количество работ, предоставляемых участниками, не ограничивается.
Для подведения итогов конкурсов будут созданы конкурсные комиссии, они примут решение о победителях путем открытого голосования. Могут быть учреждены поощрительные призы для авторов наиболее понравившихся изделий. Лучшие работы будут отмечены ценными призами (1,2 и 3 место, приз зрительских симпатий).
Для участия в каком либо из конкурсов надо направить заявку в оргкомитет до 22 февраля 2017 года. Заявки принимаются по адресу: город Гусев, улица Ульяновых, д. 8, Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО, третий этаж, каб. № 313. Также можно отправить по электронной почте: tverdohlebova@admgusev.ru и cultura@admgusev.ru.
В заявке надо указать: Ф.И.О. автора (авторов), (при желании, можно указать возраст, место учебы, работы автора), номинацию, город, населенный пункт, название работы, контактные данные участника. Для участия в конкурсе «Сударыня Масленица – 2017» дополнительно надо указать Ф.И.О. руководителя авторского коллектива (если есть) и ориентировочную высоту куклы.
Точное время проведения конкурсов будет указано в программе праздника «Широкая Масленица».
По всем вопросам участия в конкурсах обращаться по телефонам: (840143) 3-50-52 и 3-61-03 – Твердохлебова Ирина Владимировна и Курашко Ирина Альбертовна.
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