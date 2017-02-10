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В Гусеве стартовал муниципальный конкурс «Учитель года – 2017»

10 февраль 2017, 17:00
В Гусеве стартовал муниципальный конкурс «Учитель года – 2017»
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7 февраля 2017 года стартовал муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2017».

В этом году в конкурсе примут участие учитель английского языка МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» Гуторова Юлия Валентиновна, учитель музыки МОУ «СОШ № 5» Непомнящая Диана Александровна и педагог-психолог МАОУ «СОШ № 3» Борисова Татьяна Александровна.

Конкурсанты с помощью интернет-ресурса продемонстрируют использование информационно-коммуникационных технологий как возможности повышения качества профессиональной деятельности. В эссе «Я – учитель» раскроют мотивы выбора учительской профессии, свое понимание миссии педагога в современном мире. Откроют свой профессиональный потенциал при проведении урока в незнакомом классе, а на методическом семинаре представят умение соотнести теорию с практикой, способность к анализу своей деятельности. Конкурсное испытание «Мастер-класс» позволит публично продемонстрировать коллегам способы трансляции образовательных технологий, методов, эффективных приёмов.

Конкурсанты проведут обсуждение предложенной темы, продемонстрируют культуру проектирования в образовании, умения конструктивно выстраивать взаимодействие, работая в технологии «Педагогический проект». Лидерские качества педагоги смогут проявить за «Круглым столом образовательных политиков», где представят конструктивные решения существующих проблем в образовании.

Члены жюри желают конкурсантам веры в себя, реализации своих идей, творческих открытий, легкости и радости общения, стремиться к победе и не бояться поражений!

В Гусеве стартовал муниципальный конкурс «Учитель года – 2017»
Гуторова Юлия Валентиновна,
учитель английского языка МОУ «СОШ им. С.И. Гусева»


Непомнящая Диана Александровна,
учитель музыки МОУ «СОШ №5»


Борисова Татьяна Александровна,
педагог-психолог МАОУ «СОШ №3»
Теги: Учитель года конкурс
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# 1 Пух
  • Сегодня, 19:07
  • Гости
Мои искренние соболезнования бедным учителям, которым не удалось отмазаться от участия в конкурсе....
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