15 февраля в Гусевском районе пройдут мероприятия, посвященные выводу Советских войск из Афганистана
14 февраль 2017, 22:08
- Размер шрифта
- +
- ++
-
Уважаемые жители и гости города Гусева!Теги: Алея Славы День вывода Советских войск из Афганистана
В декабре 1979 года по просьбе правительства Афганистана и согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года, стремясь обеспечить безопасность южных границ Советского Союза и поддержать Народно-Демократическую партию Афганистана, пришедшую к власти в результате Апрельской революции 1978 г., ограниченный контингент советских войск вошел на территорию Демократической республики Афганистан.
За мужество и героизм, проявленные в ходе вооруженного конфликта в Афганистане, более 200 тыс. военнослужащих были награждены орденами, медалями и удостоены звания Героя Советского Союза.
15 февраля традиционно по всей России ветераны афганской войны отмечают День вывода Советских войск из Афганистана.
В этот день в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» состоятся мероприятия, посвященные этой памятной дате:
10:00 – сбор ветеранов боевых действий в Республике Афганистан – «Аллея Славы» (г. Гусев);
10:00 – посещение городского кладбища (г. Гусев);
11:00 – торжественное возложение цветов к памятному знаку на «Аллее Памяти» (п. Михайлово);
12:00 – 12:40 – панихида по погибшим в храме Успения Пресвятой Богородицы (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской);
13:00 – торжественное возложение цветов к памятному знаку на «Аллее Славы» (г. Гусев);
14:00 – праздничный концерт в Городском доме культуры г. Гусева.
С праздником, Дорогие воины-интернационалисты, ветераны афганской войны!
В декабре 1979 года по просьбе правительства Афганистана и согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года, стремясь обеспечить безопасность южных границ Советского Союза и поддержать Народно-Демократическую партию Афганистана, пришедшую к власти в результате Апрельской революции 1978 г., ограниченный контингент советских войск вошел на территорию Демократической республики Афганистан.
За мужество и героизм, проявленные в ходе вооруженного конфликта в Афганистане, более 200 тыс. военнослужащих были награждены орденами, медалями и удостоены звания Героя Советского Союза.
15 февраля традиционно по всей России ветераны афганской войны отмечают День вывода Советских войск из Афганистана.
В этот день в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» состоятся мероприятия, посвященные этой памятной дате:
10:00 – сбор ветеранов боевых действий в Республике Афганистан – «Аллея Славы» (г. Гусев);
10:00 – посещение городского кладбища (г. Гусев);
11:00 – торжественное возложение цветов к памятному знаку на «Аллее Памяти» (п. Михайлово);
12:00 – 12:40 – панихида по погибшим в храме Успения Пресвятой Богородицы (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской);
13:00 – торжественное возложение цветов к памятному знаку на «Аллее Славы» (г. Гусев);
14:00 – праздничный концерт в Городском доме культуры г. Гусева.
С праздником, Дорогие воины-интернационалисты, ветераны афганской войны!
101 просмотр
0