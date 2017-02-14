15 февраля в Гусевском районе пройдут мероприятия, посвященные выводу Советских войск из Афганистана

14 февраль 2017, 22:08

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Уважаемые жители и гости города Гусева!



В декабре 1979 года по просьбе правительства Афганистана и согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года, стремясь обеспечить безопасность южных границ Советского Союза и поддержать Народно-Демократическую партию Афганистана, пришедшую к власти в результате Апрельской революции 1978 г., ограниченный контингент советских войск вошел на территорию Демократической республики Афганистан.



За мужество и героизм, проявленные в ходе вооруженного конфликта в Афганистане, более 200 тыс. военнослужащих были награждены орденами, медалями и удостоены звания Героя Советского Союза.



15 февраля традиционно по всей России ветераны афганской войны отмечают День вывода Советских войск из Афганистана.



В этот день в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» состоятся мероприятия, посвященные этой памятной дате:



10:00 – сбор ветеранов боевых действий в Республике Афганистан – «Аллея Славы» (г. Гусев);

10:00 – посещение городского кладбища (г. Гусев);

11:00 – торжественное возложение цветов к памятному знаку на «Аллее Памяти» (п. Михайлово);

12:00 – 12:40 – панихида по погибшим в храме Успения Пресвятой Богородицы (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской);

13:00 – торжественное возложение цветов к памятному знаку на «Аллее Славы» (г. Гусев);

14:00 – праздничный концерт в Городском доме культуры г. Гусева.



С праздником, Дорогие воины-интернационалисты, ветераны афганской войны!

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