Розыгрыш двух билетов на премьеру российского фантастического боевика «Защитники»
15 февраль 2017, 19:54
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23 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» стартует премьера российского фантастического боевика «Защитники». Наш сайт совместно с кинотеатром проводит розыгрыш двух билетов на этот фильм!Теги: розыгрыш Люмен Фильм
Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.
Победитель определится 22 февраля. Удачи!
Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.
Победитель определится 22 февраля. Удачи!
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