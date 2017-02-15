Стройцентр
» » » Розыгрыш двух билетов на премьеру российского фантастического боевика «Защитники»

Розыгрыш двух билетов на премьеру российского фантастического боевика «Защитники»

15 февраль 2017, 19:54
Розыгрыш двух билетов на премьеру российского фантастического боевика «Защитники»
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
23 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» стартует премьера российского фантастического боевика «Защитники». Наш сайт совместно с кинотеатром проводит розыгрыш двух билетов на этот фильм!

Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.

Победитель определится 22 февраля. Удачи!
Теги: розыгрыш Люмен Фильм
36 просмотров
0
Другие новости по теме
14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%
14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%
Розыгрыш двух билетов на предпоказ фильма «Обитель зла: Последняя глава»
Розыгрыш двух билетов на предпоказ фильма «Обитель зла: Последняя глава»
Розыгрыш двух билетов на премьеру фантастической драмы «Притяжение»
Розыгрыш двух билетов на премьеру фантастической драмы «Притяжение»
Розыгрыш пригласительного для двух персон на премьеру комедии «Ёлки 5»
Розыгрыш пригласительного для двух персон на премьеру комедии «Ёлки 5»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс