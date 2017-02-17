«Встречная полоса»: В Гусевском районе инспекторы ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности при обгоне

17 февраль 2017, 12:56

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Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» провели целевое профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Полицейские вышли на автодороги с целью недопущения ДТП, причиной которых становятся нарушения Правил дорожного движения при совершении обгона и выезда на встречную полосу. Зачастую, оправдывая подобное нарушение, водители называют основной причиной спешку куда-либо, забывая о возможных последствиях.



Инспекторы ГИБДД разъяснили автомобилистам, что при обгоне очень важно правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно выполнить манёвр. Водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном расстоянии, и в процессе обгона он не создаст опасности и помех другим участникам движения. Для наглядности полицейские демонстрировали водителям видеоролики о дорожно-транспортных происшествиях, случившихся в результате нарушения ПДД при обгоне.



Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правилам дорожного движения обгон запрещается, если:



- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

- следующее позади транспортное средство начало обгон;

- по завершении обгона водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.



Выезд на полосу встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления в нарушение ПДД является административным правонарушением. Согласно КоАП РФ за него предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение можно лишиться права управления транспортными средствами на один год. В случае фиксации выезда на встречную полосу специальными техническими средствами фото- и видеозаписи размер штрафа составит 5 000 рублей.

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