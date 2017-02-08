Гусевские единороссы встретились с секретарем регионального отделения Андреем Кропоткиным

8 февраль 2017, 22:09

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Вчера в Гусеве состоялась встреча партийного актива Местного отделения Партии «Единая Россия» с Секретарем Калининградского регионального отделения Андреем Кропоткиным.



В актовом зале администрации собрались секретари первичных организаций, депутаты окружного Совета фракции «Единая Россия», члены Политсовета, сторонники и общественники.



На встрече также присутствовал первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава МО «Гусевский городской округ» Вячеслав Гацук, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, Секретать Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов.



Андрей Кропоткин рассказал присутствующим о первоочередных задачах и механизме взаимодействия с Местными отделениями, о предстоящем в марте Партийном форуме и о партийных проектах.



А также вручил активным партийцам благодарственные письма по итогам работы в прошедшем году и за вклад в становление и развитие партийной работы в Гусевском городском округе и подарил свою книгу «Калининград 70».



Завершая встречу, секретарь местного отделения партии Дмитрий Распопов поблагодарил всех собравшихся за проделанную работу и выразил готовность дальнейшей работы на благо муниципалитета.

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