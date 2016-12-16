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«Натуральное ОСАГО» или про то, что никто не будет забыт

16 декабрь 2016, 19:46
«Натуральное ОСАГО» или про то, что никто не будет забыт
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В предыдущих статьях я рассказывал о благодарности народных избранников областной Думы избирателям из нашего города. Традиционно у нас на выборах голосуют в среднем 15-30% жителей нашего города. Самыми « голосующими» у нас всегда были люди старшего возраста. т.е. пенсионеры, ветераны, категория горожан «Дети войны».

И нынешний состав Думы во многом обязан именно этой категории людей.

Особая циничность ситуации в том, что наши всенародно избранные начали свою деятельность именно с облагодетельствования вышеназванной категории избирателей, урезая им прожиточный минимум и голосуя против выплат«Детям войны».

Ну и как не печально, большинство жителей нашего города каждые выборы «голосуют ногами», проходя мимо избирательных участков.

Но, как показывает жизнь, протестное голосование тоже приводит к не менее отрицательным последствиям. «Плохих» депутатов выбирают хорошие граждане не приходящие на выборы.

На волне протестного голосования и низкой явки избирателей въехал в Государственную Думу РФ от нашего города депутат Силанов Алексей Николаевич - член регионального политического Совета «Единой России».

Не отставая от своих единопартийцев Богданова Александра Сергеевича и Зацепина Михаила Ивановича из областной Думы.


Фото с празднования в посёлке Михайлово «Дня поселка»

Алексей Силанов с господами из ЕР порадовали народ в масштабах всей страны. На прошедшей неделе в Государственной Думы в первом чтении был принят законопроект об ОСАГО.

Традиционно против антинародного законопроекта голосовала фракция КПРФ.

Депутаты ГД РФ приняли в первом чтении проект поправок в законодательство об ОСАГО, устанавливающий приоритет «натурального» возмещения ущерба после ДТП над денежным. Минфин и ЦБ обещают внести поправки ко второму чтению.

Согласно законопроекта, теперь страховая компания будет по своему усмотрению выбирать форму выплаты по ОСАГО — ремонтом или деньгами. Для ремонта, опять же, страховщик сам назначит автосервис, в котором будет чиниться машина пострадавшего. Единственное ограничение — СТО должна быть расположена не дальше 10 километров от города с населением более 500 000 человек и не дальше 200 км для населенных пунктов с меньшим числом обитателей. Причем пострадавшему, видимо, придется за свой счет доставить машину в такой автосервис — это за 200-то километров.

И что-то мне подсказывает, что с принятием закона наши Гусевские автовладельцы будут гонять свои авто после ДТП в сервисные центры Калининграда. Ибо плодить сеть автосервисов по всей области страховщики явно не будут. С почином вас дорогие автовладельцы.

Против законопроекта выступили депутаты коммунисты и как не странно при поддержке со стороны ЛДПР, объявившие законопроект шантажом со стороны страховщиков. «Шантажу страховых компаний не следует поддаваться», — поддержал эту мысль коммунист Алексей Куринный, поинтересовавшись: почему это в одних регионах России собранных денег страховщикам хватает, а в других — нет. Возможно, ответы на депутатские вопросы по поводу «убыточности» ОСАГО мог бы дать отчет Центробанка, опубликованный на днях. В нем констатируется, что средний коэффициент убыточности страховых компаний составляет более 100%. То есть они якобы тратят больше, чем собирают с автовладельцев.

При более предметном изучении вопроса оказывается, что из этих «убытков по ОСАГО» на «ведение дел» страховщиками тратится не менее 38% собранных с автовладельцев средств! То есть страховщики тупо «прожирают» больше трети собранного в рамках ОСАГО — на премии топменеджерам, зарплаты клеркам, аренду просторных теплых офисов и прочие полезные нужды. А потом называют это «убытками» и, как правильно выразился один из депутатов, «воют», что вот-вот уйдут из ОСАГО. А теперь Госдума (340 голосов «за», 74 — «против») дала им возможность еще и «экономить» на выплатах с помощью ремонта в непонятных автосервисах с безруким персоналом и самыми дешевыми китайскими запчастями.

И на последок, как не правы жители нашего города, каждые выборы «голосующие ногами». Думаете отсидеться по домам, и думаете раз вы не ходили на выборы, вас не коснется политическая жизнь страны? Нет. Никто не будет забыт.

А что бы мои слова не казались напраслиной вот ещё- без системы ЭРА-ГЛОНАСС с начала 2017 года невозможно будет получить ПТС на автомобиль, коснется это не только новых, но и подержанных машин. Так то вот. Доить корову можно и не по разу в день.

Денег нет но вы держитесь.

С наступающим Новым годом вас дорогие Гусевцы
С Уважением. Всегда Ваш Ю.М. Лактионов
640 просмотров   |   12 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
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# 1 Шариков
  • 16 декабря 2016 20:17
  • Гости
"Это какой то позор"
ЦитироватьОтветить0
# 2 Аркадиуш
  • 16 декабря 2016 22:30
  • Гости
неправда,я вам не верю! Единая Россия не такая,они не могли так поступить.да и по телеку сказали,что всё хорошо у нас
ЦитироватьОтветить5
# 3 Прохожий
  • 17 декабря 2016 04:26
  • Гости
И что-то мне подсказывает, что с принятием закона наши Гусевские автовладельцы будут гонять свои авто после ДТП в сервисные центры Калининграда.

Ю.М. вы не правы. Кто вас туда пустит?
ЦитироватьОтветить0
# 4 Надеюсь
  • 17 декабря 2016 06:06
  • Гости
Платный въезд в города. Напоминает чем-то средневековье. Ну это пока цветочки. Толи ещё будет когда резервный фонд в 2017 году иссякнет. Не далек тот день, чтобы исполнить супружеский долг, будешь сначала пошлину платить.
ЦитироватьОтветить3
# 5 я
  • 17 декабря 2016 09:19
  • Гости
Не чему не удивлюсь в этой стране.
ЦитироватьОтветить3
# 6 Надоел
  • 17 декабря 2016 10:58
  • Гости
Надоел этот писатель. И так людям жить тошно... Сменить на позитивного.
ЦитироватьОтветить0
# 7 Прохожий
  • 17 декабря 2016 15:59
  • Гости
Цитата: Надоел
Надоел этот писатель. И так людям жить тошно... Сменить на позитивного.

Купите ещё один телевизор. И будет вам счастье... smile
ЦитироватьОтветить6
# 8 Сменим
  • 17 декабря 2016 16:38
  • Гости
Цитата: Надоел
Надоел этот писатель. И так людям жить тошно... Сменить на позитивного.


уважаемый. Не предлагайте такой вариант.
ЦитироватьОтветить4
# 9 Зритель
  • 17 декабря 2016 21:42
  • Гости
Зачем страуса закопали?!
ЦитироватьОтветить0
# 10 Прохожий
  • 18 декабря 2016 06:38
  • Гости
Цитата: Сменим
уважаемый. Не предлагайте такой вариант.

Неее, лучше такой...
ЦитироватьОтветить0
# 11 Конкуренция
  • 18 декабря 2016 07:52
  • Гости
Автор пишет: " теперь Госдума дала им возможность еще и «экономить» на выплатах с помощью ремонта в непонятных автосервисах с безруким персоналом и самыми дешевыми китайскими запчастями.
Что-то автор погорячился. Страховщики будут привлекать автосервисы на условиях тендера.
Тендер выиграет автосервис, предложивший самую низкую цену. Ниже китайских автозапчастей несомненно будут стоить автозапчасти с разборки. Так что автосервисы будут по полной скупать хлам с авторазборки и творить ремонт по ОСАГО. В Нигерии один в один такая ситуация.
ЦитироватьОтветить3
# 12 К слову пришлось
  • 18 декабря 2016 10:23
  • Гости
Цитата: Конкуренция
В Нигерии один в один такая ситуация.

Стали нам ближе Нигерия и Гондурас,
Спасибо Силанов за заботу о нас...
ЦитироватьОтветить6

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