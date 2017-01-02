С Нового года Гусевцы будут оплачивать новую жилищную услугу
2 январь 2017, 15:06
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С нового 2017 года в квитанциях ЖКХ а нашем городе появилась новая жилищная услуга — общедомовые нужды, плату за которую ограничили жесткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов.Теги: ЖКХ
Сразу стоит отметить, что речь не идет о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне оплачивали и раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные - (ремонт и содержание жилого помещения).
Зачем это было сделано?
До этого момента электричество для лампочек, домофонов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что заметно увеличивало счета.
Все жители многоквартирных домов нашего города помнят пресловутые квитанции с бешеными суммами от «Янтарьэнергосбыт», которые были предъявлены жильцам в начале прошлого года . За одну неисправную лампочку в подъезде жильцы платили по 5000- 10 000 рублей. Судебная тяжба по факту облапошивания горожан до сих пор продолжается. Свое веское слово в Гусевском «общедомовом хаосе » должен ещё высказать Верховный Суд РФ.
Главный вопрос "за что мы платим?" не давал покоя недовольным жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов.
А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в Минстрое РФ, нововведения не приведет к росту платежей.
Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям". Это будут стимулировать управляющие компании к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.
Затронут нововведения и размеры платы по ремонту домов.
С учетом того, что по закону плата за ремонт и содержание жилого помещения не регулируется государством, а устанавливается самими жильцами, в нашем городе в ближайшее время должны пройти общие собрания собственников многоквартирных домов по вопросу установления жилищных тарифов.
С этого года счета Гусевцев за ЖКХ будут состоять из двух частей: коммунальной (свет, газ, тепло и вода) и жилищной (ремонт и содержание жилого помещения). Если плату за коммунальные услуги сегодня регулирует государство, то тарифы за жилищные услуги определяются жильцами на общем собрании по согласованию с управляющей компанией.
Я даже знаю, что сердобольные жители нашего города на общих собраниях установят жилищные тарифы в максимально возможном размере. Ибо денег нет, но вы держитесь. Удачи вам.
Сразу стоит отметить, что речь не идет о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне оплачивали и раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные - (ремонт и содержание жилого помещения).
Зачем это было сделано?
До этого момента электричество для лампочек, домофонов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что заметно увеличивало счета.
Все жители многоквартирных домов нашего города помнят пресловутые квитанции с бешеными суммами от «Янтарьэнергосбыт», которые были предъявлены жильцам в начале прошлого года . За одну неисправную лампочку в подъезде жильцы платили по 5000- 10 000 рублей. Судебная тяжба по факту облапошивания горожан до сих пор продолжается. Свое веское слово в Гусевском «общедомовом хаосе » должен ещё высказать Верховный Суд РФ.
Главный вопрос "за что мы платим?" не давал покоя недовольным жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов.
А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в Минстрое РФ, нововведения не приведет к росту платежей.
Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям". Это будут стимулировать управляющие компании к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.
Затронут нововведения и размеры платы по ремонту домов.
С учетом того, что по закону плата за ремонт и содержание жилого помещения не регулируется государством, а устанавливается самими жильцами, в нашем городе в ближайшее время должны пройти общие собрания собственников многоквартирных домов по вопросу установления жилищных тарифов.
С этого года счета Гусевцев за ЖКХ будут состоять из двух частей: коммунальной (свет, газ, тепло и вода) и жилищной (ремонт и содержание жилого помещения). Если плату за коммунальные услуги сегодня регулирует государство, то тарифы за жилищные услуги определяются жильцами на общем собрании по согласованию с управляющей компанией.
Я даже знаю, что сердобольные жители нашего города на общих собраниях установят жилищные тарифы в максимально возможном размере. Ибо денег нет, но вы держитесь. Удачи вам.
481 просмотр | 14 комментариев | Автор: Юрий Лактионов
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