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С Нового года Гусевцы будут оплачивать новую жилищную услугу

2 январь 2017, 15:06
С Нового года Гусевцы будут оплачивать новую жилищную услугу
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С нового 2017 года в квитанциях ЖКХ а нашем городе появилась новая жилищная услуга — общедомовые нужды, плату за которую ограничили жесткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов.

Сразу стоит отметить, что речь не идет о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне оплачивали и раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные - (ремонт и содержание жилого помещения).

Зачем это было сделано?

До этого момента электричество для лампочек, домофонов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что заметно увеличивало счета.

Все жители многоквартирных домов нашего города помнят пресловутые квитанции с бешеными суммами от «Янтарьэнергосбыт», которые были предъявлены жильцам в начале прошлого года . За одну неисправную лампочку в подъезде жильцы платили по 5000- 10 000 рублей. Судебная тяжба по факту облапошивания горожан до сих пор продолжается. Свое веское слово в Гусевском «общедомовом хаосе » должен ещё высказать Верховный Суд РФ.

Главный вопрос "за что мы платим?" не давал покоя недовольным жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов.

А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в Минстрое РФ, нововведения не приведет к росту платежей.

Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям". Это будут стимулировать управляющие компании к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.

Затронут нововведения и размеры платы по ремонту домов.

С учетом того, что по закону плата за ремонт и содержание жилого помещения не регулируется государством, а устанавливается самими жильцами, в нашем городе в ближайшее время должны пройти общие собрания собственников многоквартирных домов по вопросу установления жилищных тарифов.

С этого года счета Гусевцев за ЖКХ будут состоять из двух частей: коммунальной (свет, газ, тепло и вода) и жилищной (ремонт и содержание жилого помещения). Если плату за коммунальные услуги сегодня регулирует государство, то тарифы за жилищные услуги определяются жильцами на общем собрании по согласованию с управляющей компанией.

Я даже знаю, что сердобольные жители нашего города на общих собраниях установят жилищные тарифы в максимально возможном размере. Ибо денег нет, но вы держитесь. Удачи вам.
Теги: ЖКХ
481 просмотр   |   14 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
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# 1 Гость Гость
  • Вчера, 15:31
  • Гости
Юра задалбал. Дай хоть в новый год от тебя отдахнуть.
ЦитироватьОтветить1
# 2 Оптимист
  • Вчера, 16:16
  • Гости
Всё правильно написал. Это что бы компенсировать сопли и слюни от предыдущей новости. С Наступившим вас всех.
ЦитироватьОтветить4
# 3 Оптимист
  • Вчера, 16:18
  • Гости
Цитата: Гость Гость
Дай хоть в новый год от тебя отдахнуть

А Вы, милейший, видать неплохо отдахаете, что уже "великий и могучий" путать начали.
ЦитироватьОтветить0
# 4 Гусев
  • Вчера, 17:07
  • Гости
Локтионов уже достал своей писаниной. Не чего нового ты тут не написал. Все что нужно узнаем из СМИ. Лучше на деле докажи что ты можешь что-то кроме того как писать всякую х...
ЦитироватьОтветить2
# 5 добрый кот
  • Вчера, 17:17
  • Гости
юрец в новогоднем угаре опять)))
ЦитироватьОтветить0
# 6 RSS
  • Вчера, 17:23
  • Гости
Цитата: Гусев
Локтионов уже достал своей писаниной. Не чего нового ты тут не написал. Все что нужно узнаем из СМИ. Лучше на деле докажи что ты можешь что-то кроме того как писать всякую х...

В тексте есть синенькие буковки. Щелкни курсорам по синим буковкам. За одно только это ЛЮМа можно носить на руках. Других вариантов не вижу. Или у тебя есть что предложить.
ЦитироватьОтветить0
# 7 нет слов
  • Вчера, 17:25
  • Гости
Цитата: Гость Гость
Юра задалбал. Дай хоть в новый год от тебя отдахнуть.

Слово отдахнуть тебе белка на ОРТ настучала?
ЦитироватьОтветить0
# 8 Happy new year
  • Вчера, 17:49
  • Гости

Рано ещё.
ЦитироватьОтветить0
# 9 Тоже
  • Вчера, 18:24
  • Гости
сердобольные жители нашего города на общих собраниях установят жилищные тарифы в максимально возможном размере.
Кто бы сомневался!
ЦитироватьОтветить0
# 10 Гусев
  • Вчера, 19:14
  • Гости
Цитата: RSS
Цитата: Гусев
Локтионов уже достал своей писаниной. Не чего нового ты тут не написал. Все что нужно узнаем из СМИ. Лучше на деле докажи что ты можешь что-то кроме того как писать всякую х...

В тексте есть синенькие буковки. Щелкни курсорам по синим буковкам. За одно только это ЛЮМа можно носить на руках. Других вариантов не вижу. Или у тебя есть что предложить.

Щелкнув курсором по синеньким буковкам не нашел оснований для того , чтобы как ты пишешь носить ЛЮМа на руках. Если в результате празднования Локтионов не может стоять на ногах - то носи его сам. В ответ тебе пишу-закусывать надо. Каждый не согласный с действиями или начислениями ЖКХ имеет право оспаривать возникшие вопросы в рамках правового поля в судебных органах, таковая практика имеется, но коментироват ь ее здесь не вижу смысла. Локтионов был и будет - пустозвон и балабол.
ЦитироватьОтветить0
# 11 Снеговик
  • Вчера, 19:20
  • Гости
Цитата: Гусев
Цитата: RSS
Цитата: Гусев
Локтионов уже достал своей писаниной. Не чего нового ты тут не написал. Все что нужно узнаем из СМИ. Лучше на деле докажи что ты можешь что-то кроме того как писать всякую х...

В тексте есть синенькие буковки. Щелкни курсорам по синим буковкам. За одно только это ЛЮМа можно носить на руках. Других вариантов не вижу. Или у тебя есть что предложить.

Щелкнув курсором по синеньким буковкам не нашел оснований для того , чтобы как ты пишешь носить ЛЮМа на руках. Если в результате празднования Локтионов не может стоять на ногах - то носи его сам. В ответ тебе пишу-закусывать надо. Каждый не согласный с действиями или начислениями ЖКХ имеет право оспаривать возникшие вопросы в рамках правового поля в судебных органах, таковая практика имеется, но коментироват ь ее здесь не вижу смысла. Локтионов был и будет - пустозвон и балабол.

Чё пил?
ЦитироватьОтветить2
# 12 Андрей
  • Вчера, 19:42
  • Гости
Прикалывайтесь платить та вам)))) У Меня свой дом.
ЦитироватьОтветить2
# 13 Партиец
  • Вчера, 21:03
  • Гости
Цитата: Гусев
Локтионов уже достал своей писаниной. Не чего нового ты тут не написал. Все что нужно узнаем из СМИ. Лучше на деле докажи что ты можешь что-то кроме того как писать всякую х...

А судьи кто?
Согласен, что возможно, это все можно со временем узнать у интернете, однако нельзя сказать что информация не полезна так же для чтения как и предыдущая новость на сайте. Сопли розовые распускать не надо.
ЦитироватьОтветить1
# 14 Гость волчок
  • Вчера, 22:36
  • Гости
Гусев,
в сми тебе как раз все время лапшу то и вешают
ЦитироватьОтветить0

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