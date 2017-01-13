Трагедия в посёлке Маяковское: В страшном пожаре погибли двое малолетних детей
13 январь 2017, 14:35
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Жители поселка Маяковское под Гусевом в пятницу утром услышали хлопок, но сначала не придали ему значения – мало ли петард у школьников с новогодних праздников осталось. Правда, потом показался дым в одном из жилых домов – соседи начали звонить в МЧС. Об этом сообщает информационное агентство «Комсомольская правда».Теги: взрыв Маяковское
Собравшиеся зеваки начали строить догадки о причине взрыва, кто-то подсказал, что хлопнуть мог газовый баллон. Потом появилась версия о том, что взорвался масляный радиатор. Однако у пожарных другая версия: в доме, по их информации, угольный котелок и пожар начался из-за него.
Самое страшное – в огне погибли двое малолетних детей, одному из которых два года и восемь месяцев, а второму не исполнилось еще и года. Их матери удалось спастись: как говорят соседи, она выпрыгнула из окна. Сейчас женщина находится в ожоговом центре областной клинической больницы в тяжелом состоянии.
- У нее очень серьезные ожоги, первой - третьей степени тяжести, обгорело 70-80 процентов поверхности тела, - говорят врачи.
- Трагедия случилась около 9.30, - сообщил «Комсомолке» глава сельского поселения Сергей Новиков. - Мы все в шоке, все же погибли дети. Все в поселке об этом говорят, на месте трагедии весь поселок собрался. Такое случилось! С мамой пытались говорить, но она в таком состоянии, что услышать от нее чего-то сложно. Мы ждем заключения экспертизы. Потому что сейчас все версии – просто догадки.
Как сообщает источник «КП», трагедия случилась в доме, где проживает нормальная непьющая семья. Мама, которой 21 год, сидела дома с детьми, а отец в это время был на работе - он трудится на мусоросортировке.
- Это нормальная молодая семья, люди непьющие. Я характеризую их так, - подтверждает Сергей Новиков. - В употреблении алкоголя они замечены не были. Дети всегда в ухоженном виде, часть времени дети проводили у бабушки.
Несмотря на это, нельзя исключать, что проблемы с деньгами у семьи были, так как совокупный доход семьи со всеми пособиями составлял чуть более 25 тысяч рублей. Более того, как нам стало известно, электричество в доме было отключено за неуплату.
Собравшиеся зеваки начали строить догадки о причине взрыва, кто-то подсказал, что хлопнуть мог газовый баллон. Потом появилась версия о том, что взорвался масляный радиатор. Однако у пожарных другая версия: в доме, по их информации, угольный котелок и пожар начался из-за него.
Самое страшное – в огне погибли двое малолетних детей, одному из которых два года и восемь месяцев, а второму не исполнилось еще и года. Их матери удалось спастись: как говорят соседи, она выпрыгнула из окна. Сейчас женщина находится в ожоговом центре областной клинической больницы в тяжелом состоянии.
- У нее очень серьезные ожоги, первой - третьей степени тяжести, обгорело 70-80 процентов поверхности тела, - говорят врачи.
- Трагедия случилась около 9.30, - сообщил «Комсомолке» глава сельского поселения Сергей Новиков. - Мы все в шоке, все же погибли дети. Все в поселке об этом говорят, на месте трагедии весь поселок собрался. Такое случилось! С мамой пытались говорить, но она в таком состоянии, что услышать от нее чего-то сложно. Мы ждем заключения экспертизы. Потому что сейчас все версии – просто догадки.
Как сообщает источник «КП», трагедия случилась в доме, где проживает нормальная непьющая семья. Мама, которой 21 год, сидела дома с детьми, а отец в это время был на работе - он трудится на мусоросортировке.
- Это нормальная молодая семья, люди непьющие. Я характеризую их так, - подтверждает Сергей Новиков. - В употреблении алкоголя они замечены не были. Дети всегда в ухоженном виде, часть времени дети проводили у бабушки.
Несмотря на это, нельзя исключать, что проблемы с деньгами у семьи были, так как совокупный доход семьи со всеми пособиями составлял чуть более 25 тысяч рублей. Более того, как нам стало известно, электричество в доме было отключено за неуплату.
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