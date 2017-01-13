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Трагедия в посёлке Маяковское: В страшном пожаре погибли двое малолетних детей

13 январь 2017, 14:35


Комната, в которой жила семья, выгорела полностью.
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Жители поселка Маяковское под Гусевом в пятницу утром услышали хлопок, но сначала не придали ему значения – мало ли петард у школьников с новогодних праздников осталось. Правда, потом показался дым в одном из жилых домов – соседи начали звонить в МЧС. Об этом сообщает информационное агентство «Комсомольская правда».

Собравшиеся зеваки начали строить догадки о причине взрыва, кто-то подсказал, что хлопнуть мог газовый баллон. Потом появилась версия о том, что взорвался масляный радиатор. Однако у пожарных другая версия: в доме, по их информации, угольный котелок и пожар начался из-за него.

Самое страшное – в огне погибли двое малолетних детей, одному из которых два года и восемь месяцев, а второму не исполнилось еще и года. Их матери удалось спастись: как говорят соседи, она выпрыгнула из окна. Сейчас женщина находится в ожоговом центре областной клинической больницы в тяжелом состоянии.

- У нее очень серьезные ожоги, первой - третьей степени тяжести, обгорело 70-80 процентов поверхности тела, - говорят врачи.

- Трагедия случилась около 9.30, - сообщил «Комсомолке» глава сельского поселения Сергей Новиков. - Мы все в шоке, все же погибли дети. Все в поселке об этом говорят, на месте трагедии весь поселок собрался. Такое случилось! С мамой пытались говорить, но она в таком состоянии, что услышать от нее чего-то сложно. Мы ждем заключения экспертизы. Потому что сейчас все версии – просто догадки.

Как сообщает источник «КП», трагедия случилась в доме, где проживает нормальная непьющая семья. Мама, которой 21 год, сидела дома с детьми, а отец в это время был на работе - он трудится на мусоросортировке.

- Это нормальная молодая семья, люди непьющие. Я характеризую их так, - подтверждает Сергей Новиков. - В употреблении алкоголя они замечены не были. Дети всегда в ухоженном виде, часть времени дети проводили у бабушки.

Несмотря на это, нельзя исключать, что проблемы с деньгами у семьи были, так как совокупный доход семьи со всеми пособиями составлял чуть более 25 тысяч рублей. Более того, как нам стало известно, электричество в доме было отключено за неуплату.
Теги: взрыв Маяковское
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# 1 свидомый
  • Сегодня, 15:18
  • Гости
как это электричество отключено-поэтому пользовались маслянным обогревателем...как это доход 25 тыс а электричество отключено. и не было там даже обломков маслянного обогревателя.
ЦитироватьОтветить1
# 2 Ника
  • Сегодня, 15:36
  • Гости
Деток-то как жалко. Соболезнования-родным.А как могли отключить электричество в квартире, где двое малолетних детей? А масляный обогреватель на скрутке что-ли работал? Какие-то противоречивые данные в статье. Надо надеяться, экспертиза разберётся.Ещё раз- соболезную.
ЦитироватьОтветить4
# 3 горожанка-я
  • Сегодня, 16:29
  • Гости
как можно отключить было электричество у детей зимой?!!! наши чиновники вообще ох..... куда катимся, чинуши уничтожают народ, а все мы терпим... они живут семьей не на 25 тысяч... же.... кашмар ..мои искренние соболезнования родным и близким ... так жалко,что слёзы не сдержать крепитесь.....
ЦитироватьОтветить16

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