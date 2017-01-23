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На автодорогах Советск - Гусев и Гусев - Таманское произошли аварии, есть пострадавшие

23 январь 2017, 14:02
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22 января 2017 года, около 08:20 на автодороге Советск - Гусев водитель автобуса «ГАЗ» на прямом участке дороги неверно выбрал безопасный скоростной режим и не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в придорожный кювет. Пострадали 4 пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме этого, около 09:10 на автодороге Гусев - Таманское водитель автомобиля «Ауди 100» выбрал неверный скоростной режим (не учёл погодные, климатические условия, а так же состояние проезжей части), в результате чего допустил наезд на придорожное дерево. Водитель и три пассажира госпитализированы.
Теги: авария
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