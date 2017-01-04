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В бильярдном клубе «Пирамида» прошел рождественский турнир

4 январь 2017, 21:23
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел рождественский турнир
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4 января 2017 года в бильярдном клубе «Пирамида» прошел рождественский турнир по бильярду. В соревнованиях приняли участие юные биллиардисты а также опытные спортсмены из Гусева, Черняховска и Краснознаменска.

Победителями в своих возрастных категориях стали: Рыбакович М., Конева В., Федин Г.. Призерами: Сементин В., Буев А., Штивинг Т., Хидирян А., Куртуков М..

Поздравляем чемпионов и призеров рождественского турнира.
Теги: бильярд соревнование
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# 1 дружбан
  • Вчера, 22:38
  • Гости
Мишаня Рыбакович красава! Без тренировок всех делает и в бильярде и в теннисе! Талант ничего не скажешь.
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# 2 Зритель
  • Сегодня, 13:33
  • Гости
А на Святки даёшь турнир по покеру и Доте!
На Пасху можно организовать бои без правил.
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