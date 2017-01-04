В бильярдном клубе «Пирамида» прошел рождественский турнир

4 январь 2017, 21:23

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4 января 2017 года в бильярдном клубе «Пирамида» прошел рождественский турнир по бильярду. В соревнованиях приняли участие юные биллиардисты а также опытные спортсмены из Гусева, Черняховска и Краснознаменска.



Победителями в своих возрастных категориях стали: Рыбакович М., Конева В., Федин Г.. Призерами: Сементин В., Буев А., Штивинг Т., Хидирян А., Куртуков М..



Поздравляем чемпионов и призеров рождественского турнира.

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