ФОК принял в своих стенах многочисленных поклонников художественной гимнастики

23 январь 2017, 12:58

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В последний день Новогодних праздников ФОК им. Е.М. Попова вновь принимал в своих стенах многочисленных поклонников спорта. На этот раз здесь прошло Первенство Центра по художественной гимнастике «Премьера» «Рождественские истории».



Стоит сказать, что подобный турнир наш город принимал у себя впервые. Да и сама художественная гимнастика появилась у нас в Гусеве совсем недавно: лишь в сентябре прошлого года спортсменки начали свои занятия. Это стало возможным благодаря тому, что в Гусеве открылся Центр художественной гимнастики «Премьера», директором которого является Дарья Велюс. Уроженка нашего города, Дарья, в возрасте пяти лет начала заниматься художественной гимнастикой в Калининграде, в СДЮШОР № 2. Сейчас Дарья – уже Мастер спорта России по художественной гимнастике – не только директор, но и главный тренер Центра «Премьера».



На данный момент, филиалы Центра есть не только в Гусеве, но и в Черняховске, Советске и Калининграде. Всего в Центре «Премьера» занимаются около 200 девочек от трех лет и старше, и примерно 80 из них – воспитанницы Гусевского филиала. Тренеры-преподаватели Центра придерживаются единой программы, соответствующей стандартам Федерации художественной гимнастики.



- Художественная гимнастика – красивый и увлекательный вид спорта. Он включает в себя самые разнообразные аспекты, помогающие девочкам гармонично и разносторонне развиваться. Ведь здесь есть и растяжка, и пластика, и общая физическая нагрузка, и занятия по хореографии. Художественная гимнастика многих покорила своей красотой, грацией и артистичностью гимнасток. И поэтому неудивительно, что очень многие родители хотели бы, чтобы их дочери занимались именно этим видом спорта. Раньше это было реально только для жителей Калининграда, но сейчас, с открытием нашего Центра, появилась такая возможность и у жителей других городов области, и у гусевцев – в том числе. Гусев – город спортивный и мы надеемся, что здесь художественная гимнастика приживется, – поделилась с нами Дарья Велюс.



В воскресный вечер в физкультурно-оздоровительном комплексе нашего города собрались юные гимнастки Гусева, Черняховска, Советска и Калининграда. Всего около двухсот крохотных спортсменок продемонстрировали свое мастерство многочисленным зрителям и судьям. Судили соревнования профессионалы – Кандидаты и Мастера спорта по художественной гимнастике. Из-за большого количества участницы соревнований были разделены на шесть потоков.



Половина универсального зала затянута гимнастическим ковром. Зрительные трибуны переполнены. В раздевалках заканчивают суетиться взволнованные родители, наносящие «последние штрихи» на прически и макияж своих маленьких принцесс, которым совсем скоро придется доказать всем собравшимся в огромном спортивном зале, что они – настоящие спортсменки! Две судейские бригады готовы начать оценивать мастерство гимнасток.



Усиленный мощными колонками, раздается голос секретаря: «На ковер приглашается…» И в центр ковра выходят юные спортсменки. Крохотные яркие звездочки посередине бежевого пространства. Звучит музыкальная нарезка, под фрагменты которой спортсменки представляют свою программу.



Стоит отметить, что наши гусевские гимнастки выступили достойно. По итогам соревнований в группе спортсменок 2008 года рождения и старше два «серебра» завоевали София Спрогис и Эльвира Павлюченко. В группе спортсменок 2009 года победу одержала София Голубкова, второе место заняла Ксения Нащекина, а обладательницей «бронзы» стала Мария Иваровская. Среди гимнасток 2010 года рождения «золотую» медаль завоевала Аксинья Белоногова, а на втором месте оказалась Мария Урвачева. Хорошо выступили и девочки 2011 года рождения: «серебряными» призерами турнира стали Эвелина Шелметьева и Лаура Нехай, «бронзу» завоевала Эвелина Иванова. Среди самых маленьких гимнасток (2012 года рождения) второе место заняли Дарья Корпылева и Милена Карпова, а на третьем месте оказались Арина Мишина, Вероника Янушевич и Арина Васильева.

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