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«Четверть сотни городов»: в Гусеве прошёл международный турнир по вольной борьбе

6 февраль 2017, 23:58
«Четверть сотни городов»: в Гусеве прошёл международный турнир по вольной борьбе
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Борьба памяти генерала советской армии — мемориал Ивана Черняховского в седьмой раз проходил на арене гусевского физкультурно-оздоровительного комплекса. На коврах боролось 190 человек из Германии, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии и городов России. Лучшими стали хозяева. Об этом пишет «Калининград.Ru»

Уже в конце февраля самые достойные воспитанники областных отделений вольной борьбы отправятся на зональное первенство, где будут завоёвываться места в сборной округа на первенство страны. Поэтому первое воскресенье последнего месяца зимы неизменно становится звёздным часом Гусева — делегации не только расселяются в здешнем гостиничном фонде и близлежащем Черняховске, но и остаются на недельный учебно-тренировочный сбор.

Три борцовских ковра, 15 судей, восемь соревновательных часов кряду — в турнире выступают атлеты в возрасте 14-17 лет. Эта категория на западный манер именуется «кадеты», хотя в отечественной классификации это скорее старшие юноши. На подобном внушительном уровне отчётный старт уже около пяти лет, а в следующем году он будет юбилейным.

Благодарю наших партнёров, оказавших как финансовую, так и материально-техническую поддержку. Заданы определённые рамки, ниже которых мы уже не можем опуститься. Но как только в Черняховске появится соответствующий зал, турнир обязательно переедет в город, получивший имя Ивана Даниловича. Дважды Герой Советского Союза внёс существенный вклад в освобождение нашей земли, — отметил руководитель оргкомитета, старший тренер региональной сборной по вольной борьбе среди кадетов Андрей Ледик.

Фотографии можно посмотреть на сайте «Калининград.Ru».
Теги: борьба соревнование
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