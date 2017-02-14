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Гусевская команда заняла 7 призовых мест на областных соревнованиях по лёгкой атлетике

14 февраль 2017, 12:43
Гусевская команда заняла 7 призовых мест на областных соревнованиях по лёгкой атлетике
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8 и 9 февраля 2017 года в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда состоялось первенство области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 г.р..

Команда МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренера преподавателя Лукьянова А.А., заняла 7 призовых мест, многие спортсмены улучшили свои результаты.

Ермакова Анастасия (МОУ «СОШ №1») в беге на 400 метров с результатом 1.03.29 сек., заняла 1 место.

Сорокина Арина (МОУ «СОШ № 1») в беге на 1500 метров с результатом 5.15.45 сек., и в беге на 3000 метров с результатом 11.23.64 сек., заняла 1 место .

Талибов Мансур (МАОУ «СОШ№3») в беге на 1500 метров с результатом 4.46.36 сек., и в беге на 3000 метров с результатом 10.10.28 сек., занял 1 место.

Карабанов Кирилл (МАОУ «СОШ № 3») в беге на 400 метров с результатом 1.01.20 сек., занял 2 место (проиграв победителю 0.12.сек) и в беге на 800 метров с результатом 2.20.30 сек., занял 3 место.

В очередной раз поздравляем наших ребят и тренера Лукьянова А.А. с победой и пожелаем им дальнейших успехов!
Теги: лёгкая атлетика соревнование ДЮСШ
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# 1 Прохожий
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Гусевской спортивной школе Респект !
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