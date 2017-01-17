В Калининграде в Областной доме народного творчества проходит персональная выставка преподавателя ДШИ
17 январь 2017, 11:41
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В Калининграде в Областной доме народного творчества проходит персональная выставка батика и живописи заслуженного работника культуры РФ, преподавателя школы искусств, что в городе Гусеве Калининградской области, Маргариты Батясовой. Об этом пишут на сайте «Бесспорно RU».Теги: ДШИ выставка
Автор представила на суд посетителей лучшие работы, созданные вдохновением. Иначе и не назовешь картины, написанные маслом, многочисленные пейзажи, натюрморты, выполненные в технике батик.
«Маргариту Анатольевну многие называют счастливым человеком, потому что в ее жизни сочетаются работа и хобби. Она преподает в той самой школе искусств, куда бегала девчонкой сама. Получив высшее образование в одном из лучших вузов страны, Маргарита Анатольевна закончила художественно-графический факультет Ленинградского педагогического института им. Герцена, она стала учить детей рисованию, открывать им богатый мир декоративно-прикладного творчества. Вместе с учениками она тоже познает новое, ранее не доступное для нее. Например, технику батика. Маргарита Анатольевна открыла ее самостоятельно и увлеклась», — прокомментировали в Областном доме народного творчества.
Историки утверждают, что из-за «железного занавеса» отечественный путь этой техники был полон трудностей. Batik — индонезийское слово, что в переводе означает «капля воска». Однако родина батика — Китай, где он появился тысячелетия тому назад. В Поднебесной умельцы изобрели наилучший для окрашивания в стиле батик материал – знаменитый китайский шелк. Потом батик завезли в Голландию, Великобританию и Германию. Россия познакомилась с батиком лишь в XX веке. Однако русские мастера не только познакомились с искусством создания батика, но и во многом преуспели. Именно авторству русских изобретателей принадлежит идея создания нового типа батика – холодного, гораздо более удобного в выполнении. Список основных видов оригинальной техники открывает горячий батик, есть узелковый и свободный батик.
После открытия выставки «Мир художника – мечты» в Областном доме народного творчества Маргарита Батясова поделилась секретами создания изделий в технике «горячий батик» на мастер-классе, участниками которого стали ее коллеги, руководители студий ДПИ из Славска, Ладушкина, Зеленоградска и Калининграда.
Автор представила на суд посетителей лучшие работы, созданные вдохновением. Иначе и не назовешь картины, написанные маслом, многочисленные пейзажи, натюрморты, выполненные в технике батик.
«Маргариту Анатольевну многие называют счастливым человеком, потому что в ее жизни сочетаются работа и хобби. Она преподает в той самой школе искусств, куда бегала девчонкой сама. Получив высшее образование в одном из лучших вузов страны, Маргарита Анатольевна закончила художественно-графический факультет Ленинградского педагогического института им. Герцена, она стала учить детей рисованию, открывать им богатый мир декоративно-прикладного творчества. Вместе с учениками она тоже познает новое, ранее не доступное для нее. Например, технику батика. Маргарита Анатольевна открыла ее самостоятельно и увлеклась», — прокомментировали в Областном доме народного творчества.
Историки утверждают, что из-за «железного занавеса» отечественный путь этой техники был полон трудностей. Batik — индонезийское слово, что в переводе означает «капля воска». Однако родина батика — Китай, где он появился тысячелетия тому назад. В Поднебесной умельцы изобрели наилучший для окрашивания в стиле батик материал – знаменитый китайский шелк. Потом батик завезли в Голландию, Великобританию и Германию. Россия познакомилась с батиком лишь в XX веке. Однако русские мастера не только познакомились с искусством создания батика, но и во многом преуспели. Именно авторству русских изобретателей принадлежит идея создания нового типа батика – холодного, гораздо более удобного в выполнении. Список основных видов оригинальной техники открывает горячий батик, есть узелковый и свободный батик.
После открытия выставки «Мир художника – мечты» в Областном доме народного творчества Маргарита Батясова поделилась секретами создания изделий в технике «горячий батик» на мастер-классе, участниками которого стали ее коллеги, руководители студий ДПИ из Славска, Ладушкина, Зеленоградска и Калининграда.
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